Юные сахалинские тхэквондисты определили сильнейших в пхумсэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по тхэквондо в дисциплине «технический комплекс «пхумсэ» прошло в Холмске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Награды соревнований оспаривали в личном первенстве, парах и тройках в возрастных категориях «12-14 лет» и «15-17 лет».

По итогам состязаний в одиночных выступлениях и двойках победителями стали Никита Че, Елизавета Кувалдина, Арина Корнева и Георгий Копорушкин. В тройках в младшей возрастной группе золото взяли Артем Бульвин, Никита Че, Алексей Карелкин, Елизавета Кувалдина, Юлия Ким и Валерия Ким. Среди спортсменов 15-17 лет лидерами стали Пак Те Дин, Ким Гиль Су, Дмитрий Ионов, Амелия Елдошева, Алена Васильева и Анастасия Винокурова.

По результатам первенства будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая будет предоставлять островной регион на соревнованиях в 2025 году.