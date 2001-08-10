Сахалинцев приглашают присоединиться ко Всероссийскому дню ходьбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 октября в Южно-Сахалинске пройдет традиционное празднование Всероссийского дня ходьбы. В этот раз участников ждет пеший маршрут на гору Большевик. Начало в 10:00 на нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Каждый присоединившийся к спортивному празднику получит сувенирную продукцию и диплом. Гостей ждут развлекательная программа, угощения, горячий чай и многое другое.
Предварительная регистрация не требуется.
Всероссийский день ходьбы проходит в областном центре с 2015 года. Регулярно к уже традиционному оздоровительному событию присоединяются более 500 человек.
Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни».
Всероссийский день ходьбы на Сахалине проходит при поддержке министерства спорта Сахалинской области, регионального Центра спортивной подготовки, Олимпийского комитета России и Олимпийского совета Сахалинской области.
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