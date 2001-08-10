Южно-сахалинские дошколята вступили в борьбу за медали спартакиады ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовала спартакиада по пятиборью в рамках выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I возрастной ступени среди воспитанников дошкольных учреждений областного центра. В течение четырех дней за медали будут бороться 186 сахалинцев в возрасте 6-7 лет из 31 детского сада, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Это традиционное мероприятие проходит ежегодно и включает в себя муниципальный и областной этапы. Нормативы участниками выполняются очень легко, так как дети физически хорошо подготовлены, и им это дается гораздо проще, чем взрослым, - отметил руководитель регионального центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.
Юным спортсменам предстоит показать лучшие результаты в наклонах вперед из положения стоя на скамье, прыжках с места толчком двумя ногами, челночном беге (3х10 м), беге на скорость (30 м) и на выносливость – 700 и 800 метров.
- Наши дети ежегодно и всегда с большим удовольствием принимают участие в Спартакиаде – очень любят получать медали. Начиная со второй младшей группы мы начинаем тренироваться, выявляем спортивные особенности каждого: кто-то хорошо бегает, кто-то прыгает, а кто-то очень гибок. Ближе к шести годам больше делаем акцент на выполнении нормативов комплекса ГТО, так как уже в шесть лет ребята могут получить свои первые знаки, - рассказала инструктор по физическому воспитанию МАДОУ № 27 «Зарничка» Антонина Симонова.
По истечение всех соревновательных дней судьи выявят лучших спортсменов, которые представят Южно-Сахалинск на региональном этапе Спартакиады.
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