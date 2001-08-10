В Южно-Сахалинске выявили лучших тхэквондистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошел городской турнир по тхэквондо ВТФ в дисциплине «пхумсэ». В нем приняли участие более двухсот спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в регионалном минспорте.

Спортсменов приветствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш. Она пожелала участникам честной борьбы и ярких побед.

Борьба за медали проходила в личном и командном зачетах по два и три человека.

По результатам соревнований первое место в своих возрастных группах заняли Платон Пак, Александра Петросян, Никита Че, Елизавета Кувалдина, Ким Гиль Су, Амелия Елдошева.

В «двойках» победителями стали Валерия Ким и Никита Че, Ким Гиль Су и Милана И.

Лучшими в «тройках» стали Назар Грачев, Никита Че и Артем Бульвин, Ким Гиль Су, Артем Аникин и Пак Те Дин, Малика Вагабова, Анна Чертова и Полина Юн, Амелия Елдошева, Алена Васильева и Анастасия Винокурова.

Победители турнира примут участие в соревнованиях в г. Невельске со спортсменами из других районов Сахалинской области для отбора на первенство России 2025 года.