Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2024
Сейчас 17:49
92,58|103,38|66,91
Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь
16:03, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на марафон приседаний

Сахалинцев приглашают на марафон приседаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VI традиционный марафон приседаний, приуроченный к завершению летнего сезона, пройдёт в Южно-Сахалинске 29 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Сахалинцев ожидают интервальные приседания в течение одного часа.

Гостей ожидают розыгрыш подарков от партнёров, фотомагниты, а также питательные батончики, напитки, мороженое, вкусная каша и горячий чай.

Начало в 10:30 на нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Вход свободный, регистрация не требуется.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?