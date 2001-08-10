Сахалинская область впервые примет первенство и Кубок России по кроссу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 и 29 сентября в Южно-Сахалинске впервые пройдут первенство и Кубок России по легкоатлетическому кроссу. Спортсмены из Забайкальского, Приморского, Краснодарского краев, Смоленской, Сахалинской, Нижегородской областей и Республики Бурятия будут состязаться на трассах лыже-биатлонного комплекса «Триумф», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В Кубке примут участие серебряный призер чемпионата России по кроссу Антон Чипизубов, бронзовый призер чемпионата России по кроссу, серебряный призер Кубка России Роман Троценко,
Старты организованы в четырех группах - «юноши/девушки до 16 лет», «юноши/девушки до 18 лет», «юноши/девушки до 20 лет», «мужчины/женщины» - на дистанциях 1, 3, 5 км.
Открытие соревнований состоится 28 сентября в 11:00.
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