Сахалинские чир спортсменки выявят сильнейших на региональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают на региональные соревнования по чир спорту «Опять двойка». В них примут участие представители Холмского, Невельского, Корсаковского, Поронайского, Охинского районов, а также областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания знаменуют собой начало спортивного сезона. В ходе них пройдут отборы двоек на сезон 24/25 и кандидатов в сборную команду Сахалинской области.

Мероприятие состоится 29 сентября в южно-сахалинском Центре единоборств (пр-т Мира, 70). Начало в 11:00. Вход свободный.