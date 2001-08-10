Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2024
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14:17, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские чир спортсменки выявят сильнейших на региональных соревнованиях "Опять двойка"

Сахалинские чир спортсменки выявят сильнейших на региональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают на региональные соревнования по чир спорту «Опять двойка». В них примут участие представители Холмского, Невельского, Корсаковского, Поронайского, Охинского районов, а также областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания знаменуют собой начало спортивного сезона. В ходе них пройдут отборы двоек на сезон 24/25 и кандидатов в сборную команду Сахалинской области.

Мероприятие состоится 29 сентября в южно-сахалинском Центре единоборств (пр-т Мира, 70). Начало в 11:00. Вход свободный.

 

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