Сахалинская область готовится принять Российско-Китайские молодежные зимние игры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8 по 14 января 2025 года Южно-Сахалинск станет местом проведения больших международных спортивных стартов. 224 спортсмена будут бороться за медали IV Российско-Китайских молодежных зимних игр, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Масштабные соревнования пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».

В рамках грандиозного спортивного события гостей и жителей островного региона ожидает большая международная культурная программа, включающая различные ярмарки, мастер-классы, национальные игры и угощения России и Китая.

I Российско-Китайские молодежные зимние игры проходили в Харбине в 2016 году. В 2018 году зимние старты состоялись в Уфе, а в 2022 их принял Чанчун.

У Сахалинской области уже есть внушительный опыт проведения крупных зимних спортивных праздников. В Южно-Сахалинске проходили I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», этап Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», этап Кубка Азии по горным лыжам, а также чемпионаты, первенства и Кубки России в различных дисциплинах.