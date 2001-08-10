Сахалинские спортсмены стали бронзовыми призерами XVI Всероссийских игр боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники отделения кикбоксинга спортивной школы «Кристалл», тренеров Ан Сухаги и Алексея Буторина Богдан Лабунский и Владислав Ма, а также тхэквондист Денис Ли завоевали три бронзовые медали на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В соревнованиях, которые сейчас проходят в Анапе, принимают участие свыше 5 тысяч спортсменов из более 70 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Богдан Лабунский выступал в весовой категории «35 кг», Владислав Ма – «65+ кг». Тхэквондист Денис Ли стал бронзовым призером в категории «55 кг».

Таким образом, на Играх островная команда сумела завоевать 11 медалей одну золотую, две серебряных и восемь бронзовых медали разного достоинства в мас-рестлинге, джиу-джитсу, рукопашном бое, кикбоксинге и тхэквондо.