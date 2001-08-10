Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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16:31, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены стали бронзовыми призерами XVI Всероссийских игр боевых искусств

Сахалинские спортсмены стали бронзовыми призерами XVI Всероссийских игр боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники отделения кикбоксинга спортивной школы «Кристалл», тренеров Ан Сухаги и Алексея Буторина Богдан Лабунский и Владислав Ма, а также тхэквондист Денис Ли завоевали три бронзовые медали на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В соревнованиях, которые сейчас проходят в Анапе, принимают участие свыше 5 тысяч спортсменов из более 70 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Богдан Лабунский выступал в весовой категории «35 кг», Владислав Ма – «65+ кг». Тхэквондист Денис Ли стал бронзовым призером в категории «55 кг».

Таким образом, на Играх островная команда сумела завоевать 11 медалей одну золотую, две серебряных и восемь бронзовых медали разного достоинства в мас-рестлинге, джиу-джитсу, рукопашном бое, кикбоксинге и тхэквондо.

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