Сахалинцев приглашают к участию в кольцевой велогонке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кольцевая гонка (критериум) пройдет на территории аэродрома Пушистый Корсаковского района 15 сентября. Начало регистрации в 10:00. Участниками соревнований могут стать все желающие. Несовершеннолетние спортсмены допускаются только с согласия одного из родителя или законного представителя, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Велогонка пройдет в классе «шоссе». Мужчины выступают в возрастных категориях «18-45 лет», «45-59 лет» и «60 лети и старше». У женщин возрастных ограничений не будет.
Состязания включают в себя определенное количество кругов, по 1,5 км каждый.
К участию допускаются спортсмены, строго имеющие исправный шоссейный велосипед, шлем, перчатки и форму одежды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:22 Сегодня Три города Сахалинской области благоустроят в следующем году
09:01 Сегодня В Приморье пройдет фестиваль "Бешеная ягода"
09:43 Сегодня В Находке самосвал раздавил два автомобиля
11:26 Сегодня Жителя камчатки будут судить за 12 хвостов кижуча
16:25 4 Сентября На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
10:11 4 Сентября Восемь новых вагонов в ближайшее время пополнят ж/д состав на линии Южно-Сахалинск – Ноглики
18:15 6 Сентября В Южно-Сахалинске назвали лауреатов премии мэра и имена, которые украсят Доску почета
15:46 4 Сентября В ДВФУ будут готовить авиационные кадры для авиакомпании "Аврора"
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Выбор редакции
- 14:32 Сегодня Сахалинские студенты пообщались с писателем Валерием Киселевым
- 13:57 9 Сентября Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
- 10:15 6 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
- 11:06 5 Сентября Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?