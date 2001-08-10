Сахалинцев приглашают к участию в кольцевой велогонке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кольцевая гонка (критериум) пройдет на территории аэродрома Пушистый Корсаковского района 15 сентября. Начало регистрации в 10:00. Участниками соревнований могут стать все желающие. Несовершеннолетние спортсмены допускаются только с согласия одного из родителя или законного представителя, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Велогонка пройдет в классе «шоссе». Мужчины выступают в возрастных категориях «18-45 лет», «45-59 лет» и «60 лети и старше». У женщин возрастных ограничений не будет.

Состязания включают в себя определенное количество кругов, по 1,5 км каждый.

К участию допускаются спортсмены, строго имеющие исправный шоссейный велосипед, шлем, перчатки и форму одежды.