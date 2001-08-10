На Сахалине дали старт областным соревнованиям среди лыжников-гонщиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовали летние чемпионат и первенство среди лыжников-гонщиков. В этом году на соревнования заявилось рекордное количество спортсменов – около 250, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Этими стартами мы подводим итоги всей летней подготовки лыжников со всего острова. По этим результатам будет ясно, на что обратить внимание в предстоящем зимнем сезоне, кто занимает лидирующие позиции в своих возрастных группах и дисциплинах, - отметил председатель региональной федерации лыжных гонок Максим Шибаров. – В этом году мы привлекли к участию младшую возрастную группу в возрасте от 10 лет – они попробуют свои силы в кроссе.
Состязания продлятся три дня. В первый спортсменов ждали гонки на лыжероллерах классическим стилем от 3 до 15 км. 11 сентября они выступят свободным стилем на дистанциях от 5 до 15 км, 13 сентября лыжники будут соревноваться в кроссе.
- Тренировались все лето, прорабатывали объем, силу, а сейчас упор делаем на скорость. Результат сегодня хороший. Отрыв от ближайшей соперницы – 35 секунд. Неплохо, но можно было и лучше. На медаль рассчитывала, но не думала, что будет золото. Постараюсь не сбавлять обороты, - рассказала воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Милана Ерашова.
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