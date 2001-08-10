На Сахалине определили сильнейших в хоккее с мячом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский турнир по мини-хоккею с мячом среди ветеранов, посвященный Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, прошел в Южно-Сахалинске. На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» собрались команды из Читы, Хабаровска, Невельска и островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Поскольку в соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 45 лет и старше, у молодежи есть хорошая возможность посмотреть на игру опытных хоккеистов и подметить для себя что-то новое, - рассказал председатель сахалинской федерации хоккея с мячом Александр Тен.
Хоккеисты оспаривали звание сильнейших по круговой системе. По результатам набранных очков и определялась призовая тройка.
Лучшими на турнире стали ветераны «СКА-Нефтяника» из Хабаровска, одержавшие 3 победы подряд с общей разницей забитых и пропущенных 48:5. Серебро досталось ветеранам из Читы, бронза — хоккеистам из Южно-Сахалинска.
- У меня останутся самые приятные впечатления о соревнованиях. Теплые встречи с друзьями, с которыми играем на протяжении многих лет. Все прошло здорово, - поделился представитель команды «СКА-Нефтяник» Руслан Шувалов.
Лучшим вратарём турнира стал Сергей Шалыгин из Южно-Сахалинска, лучшим защитником -Александр Че из Невельска, а сильнейшим бомбардиром - Сергей Бурмистров из Хабаровска.
Также читинец Сергей Сушков получил из рук Александра Тена специальный приз «Самый возрастной игрок турнира».
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