Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2024
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Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств
09:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мас-рестлер Артем Наталин принес бронзовую медаль сахалинской команде на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Соревнования проходят в Анапе и собрали свыше 5 тысяч участников из более 70 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Артем Наталин завоевал бронзу в весовой категории «до 80 кг». Это его первая медаль на соревнованиях всероссийского уровня.

В программу Игр вошли больше 20 видов боевых искусств. От Сахалинской области на них выступают кикбоксеры, тхэквондисты, мас-рестлеры, бойцы муайтай, киокушин и представители отделений рукопашного боя.

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