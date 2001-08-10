Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мас-рестлер Артем Наталин принес бронзовую медаль сахалинской команде на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Соревнования проходят в Анапе и собрали свыше 5 тысяч участников из более 70 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Артем Наталин завоевал бронзу в весовой категории «до 80 кг». Это его первая медаль на соревнованиях всероссийского уровня.

В программу Игр вошли больше 20 видов боевых искусств. От Сахалинской области на них выступают кикбоксеры, тхэквондисты, мас-рестлеры, бойцы муайтай, киокушин и представители отделений рукопашного боя.