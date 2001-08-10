Сахалинские дзюдоисты разыграли медали традиционного турнира и регионально первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли X-й Открытый турнир по дзюдо, посвященный памяти приезда на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро и первенство Сахалинской области среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. В них приняли участие около 150 спортсменов из Александровск-Сахалинского, Макаровского, Долинского, Корсаковского, Холмского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Соревнования проходят в одно время, на разных татами. Ребята очень стараются завоевать медали, отобраться в сборную команду области, которая отправится на первенство Дальнего Востока в Читу. В течение лета они усердно готовились и на домашних площадках, и на выездных тренировочных сборах. Мы верим в наших спортсменов, у них все получится, - рассказала главный секретарь соревнований Софья Мирошниченко.

Кандидат в мастера спорта Сабина Ан в дзюдо уже восемь лет. За это время холмчанка сумела достичь успехов, полюбила единоборства и своим примером убедила маму, что дзюдо может заниматься каждый.

- Случайно увидела состязания в местном Доме культуры и «загорелась»! Мама была против, чтобы дочь занималась таким видом спорта, но я настояла на своем, и вот результат, - вспоминает Сабина. – Выступаю в категории «63 кг». Сегодня предстоит интересная схватка с достойной соперницей. Планирую отобраться на первенство Дальнего Востока и представить родной регион в Чите.

С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке.