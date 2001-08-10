Тихоокеанское
информационное агентство
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11:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на Всероссийские соревнования по вольной борьбе

Сахалинцев приглашают на Всероссийские соревнования по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится принять Всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России Николая Петровича Карпенко. Турнир пройдет 14 сентября в универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет из Сахалинской, Амурской, Московской, Еврейской автономной областей, Приморского, Хабаровского краев, а также республик Саха (Якутия) и Бурятия.

Начало предварительных поединков в 11:00. Церемония открытия пройдет в 13:00.

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