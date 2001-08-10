На Сахалине стали известны медалисты соревнований среди ветеранов ВОВ и "Детей войны"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования среди ветеранов Великой Отечественной войны и граждан категории «Дети войны» прошли в Южно-Сахалинске. За звание сильнейших в умении метать гранаты и стрелять из электронного оружия боролись 15 человек из Анивы, Долинска, Холмска, Невельска и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Такие мероприятия – лишний раз встретится со своими друзьями из других городов нашего региона. Со многими мы соревнуемся еще с молодых лет, поэтому история противостояний у нас огромная. Я, как тренер-общественник, ответственно подошла к состязаниям и проводила тренировки для членов нашей команды, - рассказала участница соревнований холмчанка Нина Зубова.
По итогам в стрельбе сильнейшими стали Юрий Ракитин из Южно-Сахалинска и Мария Орлова из Анивы, на вторых местах расположились Казимир Храповецкий из Долинска и Нина Зубова, третьи места заняли Владимир Мацаков из Невельска и анивчанка Тамара Земцовская.
В метании гранаты золотые медали выиграли Виктор Пальков из Холмска и Тамара Земцовская из Анивы, серебро у Владимира Мацакова и Нины Зубовой, бронза у Бориса Вермана из Анивы и Антонины Чумаркиной из Южно-Сахалинска.
В абсолютном зачете соревнований первое место завоевали Владимир Мацаков и Тамара Земцовская, второе место заняли Виктор Пальков и Нина Зубова, третье место у Юрия Ракитина и Марии Орловой.
- Не взирая на свой 85-летний возраст, я стараюсь регулярно тренироваться в стрельбе. А вот в метании гранаты было сложнее, руки уже не те, побаливают. Хотя в прошлом занимался близким к этому видом спорта – метанием копья. Приятно собираться в такой компании на спортивной площадке, где есть место и соперничеству, и общению, - отметил Юрий Ракитин.
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