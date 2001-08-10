Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2024
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14:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные сахалинцы отправились на "Игры ГТО"

Юные сахалинцы отправились на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская молодежная команда отправилась во Владивосток для участия в III этапе Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2024». В финале среди юношеских коллективов выступят спортсмены из Корсакова Кирилл Калинин, Ярослав Парахин, Иван Войнич, Анна Струкова, Диана Ким, а также невельчанка Анастасия Будаева, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Ранее взрослая команда островного региона завоевала главную награду Игр. Победу сахалинцы одерживают третий год подряд.

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