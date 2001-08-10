Сахалинские летающие лыжники завоевали серебро на Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Даниил Красковский, Никита Лобода, Максим Колобов и Александр Баженов стали серебряными призерами 6 этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Старты проходят в городе Чайковском Пермского края, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Высокий результат (288,1 балла) спортсмены сахалинского Центра спортивной подготовки и воспитанники СШОР зимних видов спорта показали в командных соревнованиях. За медали вместе с ними боролись представители Свердловской, Нижегородской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга.