В Южно-Сахалинске определили лучших в акватлоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной спортшколе водных видов спорта имени Владимира Сальникова прошел региональный чемпионат по акватлону. Спортсмены в возрасте старше 18 лет состязались в плавании на 1 км и беге на 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Проверить свои силы можно было как в личном, так и в командном зачетах.

По результатам соревнований победителями и призерами чемпионата среди мужчин стали Кирилл Смирнов, Евгений Валиев и Василий Калинченко. Среди женщин медали завоевали Нина Казимирова, Светлана Колесникова и Наталья Львова.

Лучший результат в своих возрастных категориях показали Юлия Бочарова (18-39 лет), Елена Носулич (40+), Максим Петров (18-29), Юрий Лагун (30-39), Владислав Сковородкин (40-49), Сергей Гребенюк (50+).

Победительницами в командном зачете стали Ольга и Евгения Жижикины.