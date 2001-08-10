Всероссийский день бега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область готовится присоединиться ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2024». Самое массовое легкоатлетическое событие пройдет в Южно-Сахалинске 22 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Выступить можно на дистанциях 500 метров, 1, 4, 8 и 12 км.

В этом году спортсменов ждет новый маршрут. Он будет пролегать от площади Победы через Алтайский переулок, далее в городской парк имени Юрия Гагарина, пройдет вдоль озера Верхнего и выйдет обратно на улицу Горького в районе пересечения с Коммунистическим проспектом.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».