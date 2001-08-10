На Сахалине завершили серию стартов Кубка Чемпионов Swimcup
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе прошел заключительный старт серии соревнований по плаванию на открытой воде Кубок Чемпионов Swimcup 2024. В нем приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше из разных регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В третьем заплыве спортсмены преодолевали дистанции «Классик» 2000 м, «Ультра» 4000 м и «Ультра» 16000 м в Бухте Лососей залива Анива. На самом сложном этапе участники стартовали в Первой Пади Корсаковского района, а финишировали на анивском пляже.
Победителями в своих категориях стали Сергей Петров (2000 м), Агата Журавлева-Емельяненко (2000 м), Виктория Величко (4000 м), Руслан Насыров (4000 м), Евгений Канаев (16000 м) и Ольга Овсянникова (16000 м).
Ранее спортсмены состязались в заплывах на озере Червячном и в бассейне областной спортшколы водных видов спорта имени Владимира Сальникова.
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