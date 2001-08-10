Тихоокеанское
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11:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Бассейн Южно-Сахалинска возобновляет работу с 1 сентября

Бассейн Южно-Сахалинска возобновляет работу с 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа по плаванию Южно-Сахалинска с 1 сентября возобновляет работу плавательного бассейна и тренажерного зала, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Уточним, в августе бассейн был закрыт на плановое техническое обслуживание. Также в летний период был проведен ремонт в спортивном зале.

Информацию о расписании сеансов плавания для населения и наборе в спортивные группы можно уточнить на официальном сайте спортшколы.

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