Бассейн Южно-Сахалинска возобновляет работу с 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа по плаванию Южно-Сахалинска с 1 сентября возобновляет работу плавательного бассейна и тренажерного зала, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, в августе бассейн был закрыт на плановое техническое обслуживание. Также в летний период был проведен ремонт в спортивном зале.

Информацию о расписании сеансов плавания для населения и наборе в спортивные группы можно уточнить на официальном сайте спортшколы.