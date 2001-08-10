Более 60 детей примут участие в военно-патриотической спартакиаде на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Пионеры на базе ОГАУ ЦМСР «Чайка» стартовала военно-патриотическая спартакиада «Юный патириот». Она объединила более 60 мальчишек и девчонок из 9 подведомственных учреждений министерства социальной защиты Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсоцзащиты.
Песни, театрализованные миниатюры, шуточные композиции были представлены в ходе торжественного открытия. До 30 августа расписана большая и активная программа. Ребята пройдут игровой квест «Сахалин - мой край родной», посоревнуются в спортивно-патриотической игре «Зарница», а также поучаствуют в разнообразных мастер-классах, в том числе по изготовлению окопных свечей.
- Мы готовили песни и маленькое представление про малую родину, про тот район, в котором живем, откуда мы приехали, - поделилась воспитанница социально-реабилитационного центра Дарья Кургина.
В завершении дети примут участие в акции «Руки сердечное тепло», которая пройдет при участии людей почтенного возраста, проживающих в отделении для престарелых граждан и инвалидов. Юные патриоты подготовили для них специальную программу.
- Данное мероприятие проводится уже не первый год. В ведении Министерства социальной защиты находятся 11 реабилитационных центров для несовершеннолетних. В них проживают дети и подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Наша задача - поддержать ребенка, а такие мероприятия помогают провести адаптацию и параллельно патриотическое воспитание. После такого активного отдыха ребята пойдут в новый учебный год полные сил, - прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Стоит отметить, что изготовленные окопные свечи будут переданы нашим защитникам в зону проведения специальной военной операции. Все это стало возможно благодаря проекту «Сопричастность», инициированного по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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