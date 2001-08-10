Чемпион мира и Европы по кикбоксингу обсудил развитие студенческого спорта на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Мира и Европы, а также председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России Владимир Минеев встретился с сахалинскими студентами и спортивной общественностью, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Я своей карьерой обязан учебе в институте – для меня спорт высших достижений начался именно тогда, когда я начал заниматься в студенческом клубе. Это заложило фундамент для дальнейшего развития. И, я уверен, что многие приходят в спорт, знакомятся с понравившимися направлениями именно в студенческом сообществе. Это хороший вектор и, я, как председатель АССК, только за то, чтобы у молодежи из каждого уголка нашей страны было как можно больше возможностей для реализации своих амбиций, - рассказал Владимир Минеев.
На встрече присутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш и ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак. Она отметила, что островной регион, как самый спортивный в России, крайне заинтересован в развитии студенческого спорта и подчеркнула, что на сегодняшний день спортом охвачено более 58 тысяч сахалинцев и курильчан в возрасте от 16 до 29 лет.
- Правительство нашей страны разработало межведомственную программу по развитию студенческого спорта до 2030 года. Сахалинская область не просто поддерживает это направление, но и находится на низком старте для ее скорейшей реализации, - резюмировала замминистра.
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