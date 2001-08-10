На Сахалине "Горный воздух" готовится к горнолыжному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ОАУ «СТК «Горный воздух» продолжает подготовку к зимнему горнолыжному сезону 2024-2025 и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы новый сезон стал еще более интересным и увлекательным, а пребывание комфортным для гостей комплекса, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СТК "Горный воздух".
На данный момент проводится работа по улучшению инфраструктуры Комплекса: формируется профиль новой трассы для лыжной акробатики, что позволит обеспечить проведение ярких, зрелищных и новых для острова спортивных дисциплин Фристайла.
В местах, где работы по профилированию завершены, уже выполнен посев травы, а применение укрывного материала позволяет значительно сократить сроки всхода посеянных семян, что способствует быстрому восстановлению растительности на склоне.
На средней станции комплекса идет установка нового многофункционального модуля, который позволит обеспечивать судейство на трассах в зимний сезон, а также проводить массовые мероприятия в летний период.
Для удобства гостей регулярно обновляется навигация на эко-тропах, устанавливаются дополнительные карты комплекса, а в «Долине туристов» для посетителей начал работу большой экран с информацией о комплексе, с важными анонсами и текущей информацией об открытых подъемниках и трассах.
- Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время активно развивается сеть торговых и общественных объектов на территории Комплекса. В перспективных планах до 2027 года у резидентов ТОР – это строительство гостиниц, шале, глэмпинга и т.д., а в сезоне 2024/2025 все ждут открытие кафе «Лиана» на средней станции. К началу зимнего сезона ресторан «Гиорги» трансформирует на зимний вариант так всем полюбившуюся уличную веранду, которая в зимний сезон будет функционировать как точка с быстрым питанием и горячими напитками, - рассказали на «Горном воздухе.
Про планы «Горного воздуха» на будущее, сообщается, что к 2027 году на горе Красная-Север планируется закончить строительство системы искусственного снегообразования (более 8 км протяженностью), так же в перспективных планах - установка искусственного освещения. Эти меры позволят увеличить продолжительность сезона, повысить качество полотна трасс, а также предлагать катание на лыжах и сноуборде на горе Красная и в вечернее время.
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