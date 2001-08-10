На Сахалине прошел первый из трех стартов Кубка Чемпионов Swimcup

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе стартовала серия соревнований по плаванию на открытой воде Кубок Чемпионов Swimcup 2024. В первом из трех запланированных в регионе заплывов приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше из разных регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Первые старты прошли на озере Червячном. Пловцов ждали классические дистанции «Лайт» 1000 м, «Классик» 2000 м и «Ультра» 4000 м, трассы которых проложены кругами.

Победителями в своих категориях стали Тимур Шелепов (1000 м), Татьяна Волерт (1000 м), Игорь Беланов (2000 м), Агата Журавлева-Емельяненко (2000 м), Ольга Овсянникова (4000 м) и Богдан Жуков (4000 м).

Впереди участников Кубка Чемпионов Swimcup 2024 на Сахалине ждут заплывы в бассейне областной спортшколы водных видов спорта (28 августа) и в Бухте Лососей (31 августа).