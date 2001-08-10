Сахалинский стрелок взял серебро на Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эдуард Чаенков стал серебряным призером восьмого этапа открытого Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в поселке Игнатово Московской области с 22 по 28 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинец выступал в олимпийском упражнении «трап» среди мужчин и выполнил норматив мастера спорта. Эдуард уступил члену сборной России, который показывал самые высокие результаты на всероссийских соревнованиях.