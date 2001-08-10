Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2024
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10:29, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский стрелок взял серебро на Кубке России

Сахалинский стрелок взял серебро на Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эдуард Чаенков стал серебряным призером восьмого этапа открытого Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в поселке Игнатово Московской области с 22 по 28 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинец выступал в олимпийском упражнении «трап» среди мужчин и выполнил норматив мастера спорта. Эдуард уступил члену сборной России, который показывал самые высокие результаты на всероссийских соревнованиях.

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