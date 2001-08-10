В сахалинском минспорте наградили лучших работников спортивных школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном минспорте чествовали победителей регионального конкурса на лучшего работника спортивной школы в 2024 году. Заслуженные награды конкурсантам вручил заместитель министра регионального спортивного ведомства Станислав Тюрин, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Ежегодно мы выделяем лучших из лучших в спортивной отрасли нашего региона. Этот конкурс – еще одна возможность для сотрудников спортшкол показать свою работу и поделиться опытом с коллегами. Поздравляю не только победителей, но и всех участников, - отметил Станислав Тюрин.

Победителем в номинации «Директор» стала глава спортивной школы им. Н.П. Карпенко города Углегорска Светлана Мелешина. Первое место в номинации «Заместитель директора» заняла заместитель руководителя спортшколы города Невельска Евгения Любчинова. В номинации «Старший инструктор-методист, инструктор-методист, методист» победу праздновала инструктор-методист спортивной школы «Триумф» Корсаковского района Екатерина Балакирева.

Конкурс проводится ежегодно с мая по август среди работников районных и областных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.