В Южно-Сахалинске стартовал набор детей в спортивную школу по греко-римской борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска открыт набор детей в группы начальной подготовки. В этом году планируется зачислить порядка 300 ребят от 7 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Занятия проводятся на бюджетной основе по 4 спортивным направлениям: дзюдо, тхэквондо, греко-римская и вольная борьба.

- Наша школа спортивной борьбы крупнейшая на Сахалине и не зря носит статус «олимпийской». Опытные и именитые тренеры воспитали не одно поколение чемпионов. Многие наши воспитанники известны далеко за пределами региона и страны. Ребята ежегодно демонстрируют достойные результаты на соревнованиях самого высокого уровня, - рассказал директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска» Владислав Глухов.

Запись детей продлится до 15 октября. Сделать это можно двумя способами: принести необходимые для поступления в спортивную школу документы лично в МБУ «СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска» по адресу: ул. Горького, 7/1 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 14.00). Либо осуществить запись через госуслуги.

Отметим, отделение спортшколы также работает в планировочном районе Ново-Александровск по адресу: ул. Матросова, 13.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте МБУ «СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска».

- Мой старший сын здесь занимается. Много времени посвящает спорту и является неоднократным призером соревнований, чемпионом. Сегодня пришла записывать второго сына в секцию тхэквондо. Ведь занятия спортом не только развивают физически, укрепляют здоровье, но и воспитывают силу воли, дисциплинируют, - отметила жительница Южно-Сахалинска Ольга Цыбакова.

Напомним, сегодня в спортивной школе по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска трудятся 23 тренера, которые обучают более 600 спортсменов.