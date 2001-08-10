Сахалин примет старты легендарного турнира «Кубок чемпионов»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для любителей плавания и профессионалов август запомнится стартами крупнейших в стране международных соревнований, которые пройдут на Сахалине. В течение трех дней пловцы из разных регионов будут соревноваться за призовые места на открытой воде и в бассейне. Как признались организаторы, эти заплывы по праву можно считать самыми яркими в этом сезоне.

«Как и у многих участников, у меня Сахалин ассоциируется, прежде всего, с невероятной красотой первозданной природы. В этом году мы решили расширить количество заплывов и дать возможность нашим пловцам насладиться удивительной энергетикой этих мест. Мне неоднократно говорили участники, именно заплывы на Сахалине заряжают их невероятной силой перед завершением сезона на открытой воде. Учитывая отдаленность локаций и организационные нюансы, хочу особенно поблагодарить за поддержку Министерство спорта Сахалинской области. Философия проекта связана с возможностью соревноваться на самых живописных локациях страны, и, конечно, Сахалин занимает особое место в календаре соревнований», – комментирует старты многократный чемпион мира в личном и командном зачетах, организатор заплывов Евгений Безрученко.

24 августа пройдут заплывы на озере Тунайча, которое является вторым по величине на Сахалине. В программу старта включены классические дистанции «Лайт» 1000м, «Классик» 2000м и «Ультра» 4000м, трассы которых будут проложены кругами. Как отметили организаторы, большое значение для проведения соревнований будут иметь погодные условия. В случае штормового предупреждения, планируется подготовить резервную локацию на озере Червячном с тем же стартово-финишным городком и расписанием заплывов.

Старт 28 августа пройдет в 50-метровом спортивном бассейне аквапарка «Аква-Сити». В рамках соревновательного дня пройдут личные заплывы на 15, 30 и 60 минут. Участникам, расставленным по дорожкам в соответствии с заявленными скоростями, необходимо проплыть стилем кроль как можно большее расстояние за отведенное время. Возраст участников – старше 14 лет.

Самой интенсивной станет программа третьего дня (31 августа) в заливе Анива Охотского моря. Настоящим испытанием спортивной формы будет преодоление опытными пловцами-любителями и профессионалами дистанции 16 000 м. Им предстоит пересечь часть залива с поэтическим названием бухта Лососей, проплыв с одного ее берега на другой. Участников разделят на группы по 4 – 5 человек по заявленному темпу, каждую из которых будет сопровождать катер. Также в программу старта включены привычные круговые дистанции «Классик» 2000м и «Ультра» 4000м.

Для участников заплывов организованы тренировки для подготовки к заплывам и посещение самых красивых локаций: мыс Великан, маяк Анива, мысы Мраморный и Евстафия и Слепиковского, Клоковский водопад, бухта Тихая и маяк Слепиковского.