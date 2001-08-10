На Сахалине прошли первые старты гонки RFC «Тропой тигра-2024»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Финал всероссийской серии гонок Rainforest Challenge «Тропой тигра-2024» стартовал на Сахалине. За звание сильнейших на внедорожном полигоне аэродрома Пушистый борются спортсмены из 12 регионов страны. Участвующие команды являются победителями региональных этапов серии гонок RFC.
- На остров принять участие в главном старте «Тропы тигра» приехали лучшие экипажи со всей России. Команды столкнуться с серьезной конкуренцией на каждом этапе соревнований. Помимо сахалинского коллектива Hardwaycrew, являющегося чемпионом мира 2023 года, среди участников можно увидеть трехкратных чемпионов мира Романа Кульбака и Максима Смыкова из Приморского края. Среди спортсменов также экипаж из Читы, завоевавший на прошлом чемпионате мира бронзу. Одним словом, тут собрались действительно сильнейшие. Поэтому зрителям будет, на что посмотреть, - отметил председатель региональной федерации автомобильного спорта, руководитель оргкомитета соревнований Алексей Богатырь.
Гонка RFC «Тропой тигра-2024» состоит из небольших по протяженности спецучастков с лимитом времени на её прохождение. Большое значение в таком ограниченном хронометраже имеют мастерство пилота и штурмана, мощность автомобиля или прототипа, а также его прочность. Весомую роль при этом может сыграть даже скорость сматывания лебедки.
- Честно, мы не ожидали трассы такого сложного уровня. Да, как обычно готовились к трудностям, но сегодня, пройдя несколько этапов, почувствовали весь кайф бездорожья, созданного природой и организаторами. Очень сложно. Но пока удалось успешно завершить все пройденные секции. Настраиваемся на победу, - рассказал штурман экипажа из Белогорска Андрей Коваленко.
Чемпионы финала гонок RFC «Тропой тигра-2024» получат право представлять Россию на одном из самых сложных внедорожных соревнований – RFC Grand Final Malaysia. Оно проводится в декабре в Малайзии и по праву считается чемпионатом мира по офф-роуду. Экипажи, занявшие вторые и третьи места, получат сертификат на участие в мировом первенстве с 50% и 30% скидкой соответственно.
Соревнования продлятся до 24 августа, начало в 10:00. 25 августа состоится церемония награждения и закрытия.
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