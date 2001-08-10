Сахалинцев приглашают к участию во всероссийской плавательной серии Swimcup

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Три старта всероссийской плавательной серии Swimcup пройдут на Сахалине. Соревнования являются одними из самых известных среди серий заплывов на открытой воде. За десять лет существования организаторы Swimcup провели более 200 заплывов, в которых приняли участие свыше 70 тысяч пловцов.

25 августа любителей плавания на озере Тунайча ждут заплывы на дистанции 1000, 2000 и 4000 метров. Все участники в стартовых пакетах получат сувениры, а финишировавшие – медали. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://swimcup.ru/series/552-tunaycha-2024/ .

28 августа в бассейне водно-оздоровительного комплекса «Аква Сити» состоятся заплывы формата Minutes на максимальное пройденное расстояние за 15, 30 или 60 минут. Этот формат соревнований является эксклюзивным, набирающим популярность среди других заплывов серии Swimcup. Регистрация доступна тут: https://swimcup.ru/series/554-minutes-sakhalin-2024/ .

В последний день лета 31 августа на городском пляже в Аниве пройдет один старт на открытой воде с дистанциями 2000 и 4000 метров. Самые выносливые пловцы посоревнуются в ультра-заплыве на 16 км от Корсакова до Анивы. Принять участие в завершении сезона плавания на открытой воде можно, пройдя по ссылке: https://swimcup.ru/series/553-aniva-2024/

Для островных спортсменов действуют специальные скидки на участие:

DSAKHOW - 20% на оба старта открытой воды.

DSAKHMIN - 10% на заплывы Minutes в бассейне.