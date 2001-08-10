Более 150 сахалинцев приняли участие в фестивале пляжных видов спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытый региональный фестиваль пляжных видов спорта прошел в селе Охотское Корсаковского района. На территории пляжа «Вояж» посоревноваться в четырех видах спорта собрались более 150 спортсменов из Невельска, Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска.
- Сегодня мы проводим по-настоящему летнее спортивное мероприятие. Пляжные виды спорта на территории островного региона в последние годы дают новый виток в развитии. За летний сезон 2024 года мы уже провели несколько больших мероприятий в этом направлении – это чемпионат России по пляжному волейболу, соревнования по пляжному самбо, а недавно состоялся открытый турнир по пляжному волейболу в Углегорске, который собрал команды со всей нашей области, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
На фестивале работали четыре площадки – пляжное самбо, традиционная корейская борьба на поясах ссирым, пляжное регби и пляжная борьба. В каждом виде спорта разыгрывались комплекты медалей.
- Региональные Олимпийский совет и федерация самбо в этом году в третий раз проводят соревнования по пляжному самбо. Сегодня на «песочное татами» выступили порядка 70 спортсменов в нескольких возрастных и весовых категориях. Нужно отметить, что этот вид спорта стал официальной дисциплиной самбо, поэтому теперь в пляжном самбо можно выполнять разряды или даже звания мастеров спорта, - подчеркнул президент островного Олимпийского комитета Владислав Глухов.
Не менее зрелищными для болельщиков получились соревнования по пляжному регби, в которых приняли участие три взрослые команды.
- Регби включает в себя несколько видов, в том числе пляжное. От обычного оно отличается меньшей игровой площадкой, неограниченным количеством замен и отсутствием некоторых технических элементов – схваток, ударов по воротам и так далее. На игровую площадку сегодня вышли команды, состоящие из любителей, - рассказал член совета областной федерации регби Никита Никельский.
Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина.
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