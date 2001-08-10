Тихоокеанское
информационное агентство
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17:09, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде

Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

Островные спортсмены успешно выступили в гонке с препятствиями мировой серии Spartan Race - Pattaya Trifecta в Таиланде. Игорь Ощепков завоевал золотые медали на дистанциях «Super» и «Beast», а Рашид Рашидханов – на дистанции «Super». Также Вячеслав Мубараков вошел в десятку сильнейших.

 

Мировая серия Spartan Race – одна из самых известных в мире серия забегов с препятствиями, которая проводится в более чем 30 странах. Гонка в Таиланде проходила в течение двух дней на дистанциях Sprint (5 км, 20 препятствий), Super (10 км, 25 препятствий) и Beast (21 км, 30 препятствий). Во время прохождения трассы спортсмены взбираются по канатам, пробираются через грязь, несут тяжести и проходят другие сложные испытания. Конкуренцию островитянам составили сотни атлетов со всего мира.

Фото федерации гонок с препятствиями Сахалинской области

 

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