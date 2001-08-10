На Сахалине пройдут II Международные соревнования «СахМастерс»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
II Международный турнир по плаванию «СахМастерс-2024» в категории «Мастерс» пройдёт в Сахалинской области с 20 по 22 сентября. Местом проведения масштабных состязаний вновь станет 50-метровый бассейн спортшколы водных видов спорта.
Стать участниками состязаний смогут все желающие в возрасте от 25 до 95 лет. Пловцов будут ожидать дистанции от 50 до 800 метров и дисциплины «брасс», «баттерфляй», «на спине», «вольный стиль», «комплексное» и «комбинированное» плавания, а также эстафета.
С положением предстоящего турнира можно ознакомиться на официальном сайте Федерации плавания «Мастерс» по ссылке https://swimmasters.ru/main/sahmasters-2024-polozhenie.
Информация о старте регистрации будет опубликована дополнительно на сайте и в социальных сетях министерства спорта Сахалинской области и спортшколы водных видов спорта.
Напомним, соревнования по плаванию в категории «Мастерс» – популярное направление во всём мире, это рейтинговые турниры, которые позволяют официально регистрировать рекорды. Участникам начисляются рейтинговые очки, и в случае выполнения, будут присвоены спортивные звания и разряды. В прошлом году участниками «СахМастерс» стали более 220 спортсменов из 32 регионов нашей страны, а также Эстонии и Австралии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:50 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
- 11:32 Сегодня Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине усовершенствовали свои навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр»
11:52 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с паралимпийским чемпионом, депутатом Госдумы Сергеем Бурлаковым
09:05 Сегодня Учащиеся и педагоги южно-сахалинского кванториума готовятся к образовательному форуму «Образование-энергия будущего»
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
- 13:08 9 Августа «РВК-Сахалин» строит более 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и в Анивском районе
09:45 8 Августа Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня В Южно-Сахалинске ещё один двор капитально преобразится к сентябрю
- 16:39 Сегодня Большим танцевальным шоу закрыли вторую смену детского оздоровительного лагеря «Восток»
- 13:50 Сегодня День меда пройдет 17 августа в Южно-Сахалинске
- 12:33 Сегодня На Сахалине пройдут II Международные соревнования «СахМастерс»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?