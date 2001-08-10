На Сахалине пройдут II Международные соревнования «СахМастерс»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II Международный турнир по плаванию «СахМастерс-2024» в категории «Мастерс» пройдёт в Сахалинской области с 20 по 22 сентября. Местом проведения масштабных состязаний вновь станет 50-метровый бассейн спортшколы водных видов спорта.

Стать участниками состязаний смогут все желающие в возрасте от 25 до 95 лет. Пловцов будут ожидать дистанции от 50 до 800 метров и дисциплины «брасс», «баттерфляй», «на спине», «вольный стиль», «комплексное» и «комбинированное» плавания, а также эстафета.

С положением предстоящего турнира можно ознакомиться на официальном сайте Федерации плавания «Мастерс» по ссылке https://swimmasters.ru/main/sahmasters-2024-polozhenie.

Информация о старте регистрации будет опубликована дополнительно на сайте и в социальных сетях министерства спорта Сахалинской области и спортшколы водных видов спорта.

Напомним, соревнования по плаванию в категории «Мастерс» – популярное направление во всём мире, это рейтинговые турниры, которые позволяют официально регистрировать рекорды. Участникам начисляются рейтинговые очки, и в случае выполнения, будут присвоены спортивные звания и разряды. В прошлом году участниками «СахМастерс» стали более 220 спортсменов из 32 регионов нашей страны, а также Эстонии и Австралии.