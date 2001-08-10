Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с паралимпийским чемпионом, депутатом Госдумы Сергеем Бурлаковым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, паралимпийский чемпион Сергей Бурлаков в очередной раз посетил островную столицу. Сегодня в администрации города мэр Сергей Надсадин, вице-мэры Дмитрий Хайбриев, Вячеслав Кожухов приветствовали знаменитого спортсмена.

Сергей Бурлаков уже много лет занимается вопросами активного участия людей с ограниченными возможностями в общественной жизни. С 2019 года он является членом Общественной палаты по приглашению президента РФ.

В ходе беседы с главой города спортсмен поделился, что в этот раз находится на Сахалине по приглашению друзей, и он рад, что удалось снова побеседовать с Сергеем Александровичем.

- Хочу отметить, что с каждым визитом вижу, как хорошеет Южно-Сахалинск, меняется, можно сказать, семимильными шагами. Множество цветов на улицах, красивые дома. Мы проехали и посмотрели социальные объекты, инфраструктуру, оснащенность, состояние доступности. Я вижу довольных горожан, это очень радует. Хочу сказать спасибо мэру Сергею Александровичу за неравнодушие, видно, с какой позицией он подходит ко всему, что касается развития города, - отметил Сергей Бурлаков.

В свою очередь мэр поблагодарил именитого гостя за визит и внимание к городу, отметив, что история его жизненного пути, богатый личный опыт, воля к победе и любовь к жизни являются большими мотивационными примерами.

На память паралимпийский чемпион подарил Сергею Александровичу книгу собственного авторства.

Сегодня Сергей Бурлаков ведет активную общественную работу. Входит в совет при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. С мотивационными лекциями он посещает города и делится опытом. Сергей лишился конечностей рук и ног в результате автомобильной катастрофы, однако это не помешало ему достичь значительных результатов в различных видах спорта. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса как первого человека с четырёхкратной ампутацией, поднявшего в воздух летательный аппарат - дельтаплан. Неоднократно являлся победителем соревнований по ультратриатлону «Siberman», пятикратному ультратриатлону «Ермак», является 7-кратным обладателем звания IronMan и обладателем чёрного пояса по карате. Также Сергей Бурлаков выступил учредителем Федерации пара-карате России.