Сахалинцев приглашают на Всероссийский день бега «Кросс Нации»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединяется к Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2024». Традиционное легкоатлетическое физкультурное мероприятие пройдёт в островном регионе 14 сентября.

В этом году зарегистрироваться на старты можно через портал «Госуслуги». Для этого в строке поиска на сайте https://www.gosuslugi.ru или в приложении нужно вписать название мероприятия «Кросс нации», а дальше следовать подсказкам для завершения регистрации.

К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Выступить можно на дистанциях 500 метров, 1, 4, 8 и 12 км.

Главный региональный забег традиционно состоится в Южно-Сахалинске. Церемония открытия и старт пройдут на площади Победы.