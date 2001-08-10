Сахалинцев приглашают на Всероссийский день бега «Кросс Нации»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область присоединяется к Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2024». Традиционное легкоатлетическое физкультурное мероприятие пройдёт в островном регионе 14 сентября.
В этом году зарегистрироваться на старты можно через портал «Госуслуги». Для этого в строке поиска на сайте https://www.gosuslugi.ru или в приложении нужно вписать название мероприятия «Кросс нации», а дальше следовать подсказкам для завершения регистрации.
К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Выступить можно на дистанциях 500 метров, 1, 4, 8 и 12 км.
Главный региональный забег традиционно состоится в Южно-Сахалинске. Церемония открытия и старт пройдут на площади Победы.
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