Сахалинские триатлеты выявили сильнейших «Анивского спринта»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
VII триатлон «Анивский спринт» прошёл в селе Песчанском Анивского района.
Состязания собрали более 100 участников из Томаринского, Корсаковского, Смирныховского, Поронайского, Анивского и Южно-Сахалинского городских округов.
Спортсменов ожидали заплыв в открытом море на 750 метров, 20 км велогонки и бег на 5 км. Островитяне соревновались в личном и командном зачётах.
По итогам стартов победителями в абсолютном зачёте стали Светлана Колесникова и Кирилл Смирнов. Вторые места заняли Олеся Заболотская и Евгений Валиев. Тройки лидеров замкнули Нина Казимирова и Лев Выходов.
В командном зачёте на верхнюю степень пьедестала поднялся «Sakhalin» в составе Ильи Боброва, Ульяны Добровольской и Игоря Белана. Серебряная награда досталась команде «Хфит» (Ада Суворова, Ильяс Нургалиев и Виктор Усов). Бронзу взял «Эдельвейс» (Ольга Овсянникова, Светлана Власенко и Юрий Лагун).
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