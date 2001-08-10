Сахалинские триатлеты выявили сильнейших «Анивского спринта»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VII триатлон «Анивский спринт» прошёл в селе Песчанском Анивского района.

Состязания собрали более 100 участников из Томаринского, Корсаковского, Смирныховского, Поронайского, Анивского и Южно-Сахалинского городских округов.

Спортсменов ожидали заплыв в открытом море на 750 метров, 20 км велогонки и бег на 5 км. Островитяне соревновались в личном и командном зачётах.

По итогам стартов победителями в абсолютном зачёте стали Светлана Колесникова и Кирилл Смирнов. Вторые места заняли Олеся Заболотская и Евгений Валиев. Тройки лидеров замкнули Нина Казимирова и Лев Выходов.

В командном зачёте на верхнюю степень пьедестала поднялся «Sakhalin» в составе Ильи Боброва, Ульяны Добровольской и Игоря Белана. Серебряная награда досталась команде «Хфит» (Ада Суворова, Ильяс Нургалиев и Виктор Усов). Бронзу взял «Эдельвейс» (Ольга Овсянникова, Светлана Власенко и Юрий Лагун).