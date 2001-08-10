На Сахалине завершились международные соревнования по конкуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международные соревнования по конкуру «Кубок Дружбы ФКСР. Maxima Masters на краю света!» впервые прошли на Сахалине. За звание сильнейших всадников боролись спортсмены из республик Беларусь и Кыргызстан, а также две команды из России – «Россия – Сахалин» и «Россия – Дальний Восток».
В начале соревнований участники выступали в личном первенстве. В этом виде золото завоевала команда «Россия – Дальний Восток» в составе Софии Некрасовой, Амины Киволя и Ольги Жигулиной. На втором месте расположились представители Республики Кыргызстан - Даяна Хаитбаева, Луиза Галимова и Аруна Молдалиева. Замкнула тройку призеров команда «Россия – Сахалин», в состав которой вошли София Дурова, Полина Зубцова и Ева Ватажникова.
Второй день состязаний посвятили не менее важному для конного спорта турниру – межрегиональным соревнованиям «Финал Кубка ВЭФ. Финал Кубка Иппотерры-2024». Победителями Кубка ВЭФ стали Эльвира Мамаева и жеребец Джет Аристократ из КСК «Аристократ» (маршрут 100 см), Полина Мельник на лошади Оливия из КСК «Золтой Мустанг» (60 см). В зачете Кубка Иппотерры» золотые медали завоевала Елизавета Дегтярева и лошадь Эльсида из КСК «Анива» (80 см).
- Прошедшие соревнования – это огромный опыт для молодых всадников и важный шаг на пути развития конного спорта в России. Мы надеемся, что такие турниры станут отправной точкой для новых конноспортивных проектов на территории Дальнего Востока, - отметила президент островной федерации конного спорта Татьяна Литвинова.
В заключительный день всадники соревновались в личном первенстве. В возрастной категории «Дети» первое и второе места заняли белорусские всадницы Доминика Шераухова и Мария Герасимова соответственно, тройку призеров замкнула Даяна Хаитбаева из Кыргызстана. Среди спортсменов возрастной группы «Юноши» победетелем стала Дарья Шестак из Беларуси, на втором месте расположилась Полина Зубцова из команды «Россия – Дальний Восток», третье место у Ольги Жигулиной из команды «Россия – Сахалин».
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