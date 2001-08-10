В Южно-Сахалинске стартовал XI Кубок мэра по теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин поприветствовал участников турнира, пожелал им успехов и честного соперничества. XI Кубок мэра города по теннису стартовал 10 августа и продлится до 8 сентября. Участие в состязаниях примут порядка 250 спортсменов из Южно-Сахалинска и других городов Дальнего Востока.

10, 11 августа на теннисных кортах в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоялись первые матчи. С участниками турнира пообщался мэр города Сергей Надсадин.

– Кубок мэра – знаковое и яркое событие лета для спортсменов и всех любителей тенниса. Ежегодно к нам приезжают спортсмены со всей страны, чтобы сразиться на кортах и выявить сильнейших игроков. Этот Кубок приурочен ко Дню города и продлится месяц. Турнир проходит уже в 11-й раз, участвуют теннисисты от 6 до 78 лет. Из года в год интерес южносахалинцев к теннису растет и это очень радует. Когда мы проводили первый турнир, участвовало около 30 человек. А сегодня это порядка 250 спортсменов. Это уникальный шанс для каждого проявить себя. У турнира есть своя история и ежегодно к нам прилетают именитые спортсмены. В этом году нас вновь посетит олимпийская чемпионка Анастасия Мыскина. И она не просто проведет мастер-классы, но и впервые примет участие в нашем турнире, сыграет в категории «профессионалов». Всем участникам я желаю удачи, отличного настроения, зрелищных матчей, – сказал Сергей Надсадин.

Турнир проходит в несколько этапов, в зависимости от уровня подготовки спортсменов. Открыла Кубок мэра категория «дебютантов», которые занимаются теннисом недавно. Среди начинающих участниц – южносахалинка Олеся Син, которая посещает тренировки уже год.

– Большой теннис меня очень увлек, в прошлом году я также выступала на Кубке мэра по теннису, выиграла две игры, потом выбыла. Продолжаю заниматься 3 раза в неделю и у меня есть результаты. Играю в теннис для удовольствия и всем советую. В Сахалинской области созданы все условия для занятий теннисом, тут все мотивирует к этому, много профессиональных тренеров, – рассказала участница Кубка мэра по теннису Олеся Син.

С 26 августа на корты выйдут спортсмены в категории «юниоры». Кроме теннисистов из Южно-Сахалинска, это участники из Хабаровска, Владивостока, Находки.

– Многие отмечают, что сегодня Южно-Сахалинск – центр развития тенниса на Дальнем Востоке. Мы всех опередили и очень гордимся этим. У нас современная инфраструктура, все основные корты сконцентрированы в одном районе. Все это позволяет нам проводить крупные турниры с большим количеством участников. Благодарны мэру Сергею Надсадину, который сам прекрасно играет и поддерживает этот вид спорта. Особое внимание развитию спорта уделяет наш губернатор Валерий Лимаренко и такие мероприятия в областном центре становятся возможными, – отметил председатель Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий.

Добавим, финальные матчи этапа Кубка среди профессионалов состоятся в преддверии Дня города. Завершится турнир 8 сентября. Лучшие спортсмены будут отмечены кубками и подарками от партнеров соревнований.