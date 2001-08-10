«ОстроVa» спортивные: звезды российского футбола встретились с участниками форума на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVa» платформы Росмолодёжь.События стал площадкой не только для образования, дискуссий о карьере и творческих диалогов. С участниками встречаются известные спортсмены, которые ведут утренние зарядки, делятся историями успеха и проводят мастер-классы для юных спортсменов.

О здоровом образе жизни, регулярных тренировках и секретах выносливости островитянам и гостям региона рассказали титулованные атлеты. Обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин (ЦСКА) и двукратный чемпион России Руслан Пименов («Локомотив») провели мастер-класс для местных футболистов и встретились с жителями Южно-Сахалинска в Большом образовательном шатре.

Евгений Алдонин, выступающий за легендарных «армейцев», является пятикратным победителем Кубка России, двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка России. Игрок «железнодорожников» Руслан Пименов дважды становился чемпионом страны, а также выигрывал со своей командой Суперкубок России. Приезд на Сахалин звезд такого уровня стал большим событием как для начинающих футболистов, так и для тех, кто уже твердо решил связать свою дальнейшую жизнь и карьеру с этим видом спорта. Но в плотном графике чемпионов нашлось время и для участников форума «ОстроVa», и для жителей островной столицы.

Утро 4-го дня форума началось с зарядки возле стадиона «Спартак», которую Евгений Алдонин и Руслан Пименов провели для всех желающих участников «ОстроVов». Затем футболисты стали гостями прямого эфира на радиостанции LOVERADIO, где поделились первыми впечатлениями о Сахалине. После этого звезды российского спорта посетили площадку Росмолодежь. Дача в городском парке имени Гагарина, которую специально открыли для встреч с медийными гостями. О важности таких диалогов накануне заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который вместе с участниками направления «Первые» приехал и оценил работу пространства.

«Очень важно, чтобы у молодежи Сахалинской области были такие места, где можно пообщаться, обсудить вопросы развития всей страны и, в частности, наших островов. А мы со своей стороны и дальше будем поддерживать, и развивать нашу молодежь в их начинаниях», - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Важной частью в программе визита Пименова и Алдонина в островной регион стала встреча в Большом образовательном шатре на территории ККЗ «Октябрь». Пообщаться с известными нападающим и хавбеком смогли не только участники форума «ОстроVa», но и все желающие жители города. Футболисты ответили на десятки вопросов, а также сфотографировались с гостями БОШа и раздали автографы.

«Встреча с такими звездами всегда даёт положительный результат. Детям нужны кумиры, нужны люди, подающие пример. Профессиональный спорт — это вечная борьба, режим, тренировки, игры, разлука с семьёй. Нужно иметь большую силу воли. Когда мы общаемся с теми, кто достиг таких результатов, как Руслан и Евгений, то понимаем, что всё возможно, –поделился Иван Горшечников, тренер футбольной школы «Омега».

Завершением визита чемпионов стала тренировка, которую гости провели специально для воспитанников ОГАУ «Футбольный клуб «Спартак». Звездные футболисты показали ребятам, как играть в связке и с особой точностью пасовать мяч, как выполнять обводку и атаковать ворота соперника с особенно сложной для голкипера позиции. Но главное, о чем несколько раз титулованные спортсмены напомнили начинающим игрокам, - командный дух. Ведь именно слаженные действия 11 человек на поле приносят победу.

«Это одна из важных миссий для нас — популяризация футбола в стране. Я всегда рад пообщаться с мальчишками и девчонками, которые увлечены этим видом спорта. У нас есть опыт, и мы им охотно делимся с ребятами. Надеемся, что наш приезд оказался полезным для спортсменов и жителей города», — отметил Евгений Алдонин.

Большой образовательный шатер в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVa» платформы Росмолодёжь.События работает расположится на площадке в районе киноконцертного зала «Октябрь» до 10 августа включительно. Жители Южно-Сахалинска могут посетить мотивационные встречи со звездными спортсменами, артистами, блогерами и другими медийными личностями. Вход на все мероприятия свободный.