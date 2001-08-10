Более 40 сахалинцев сразились за победу в областных соревнованиях по выездке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Сахалинской области по выездке прошли в Южно-Сахалинске.
За награды состязаний на площадке конноспортивного клуба «Аристократ» боролись более 40 пар, представляющих КСК «Анива», КСК «Золотой Мустанг», КПЦ «Беренайк», КПЦ «Граница» и КСК «Аристократ».
Медали разыгрывали в категориях «взрослые», «дети», «любители», «открытый класс», «всадники на молодых лошадях» и «начинающие всадники».
- Я уже много лет приезжаю в Южно-Сахалинск и мне заметна динамика развития конного спорта на островах. У вас много талантливых всадников и желающих заниматься данной дисциплиной. Также за последние пару лет два сахалинских всадника выполнили нормативы мастера спорта России, - отметил главный судья соревнований, судья всероссийской категории (г. Москва) Николай Хромов.
Выездка – олимпийская дисциплина конного спорта, где пара (всадник и лошадь) выполняет различные сложные элементы на определённых отрезках на площадке размером 20х60 метров. По периметру на разных позициях сидят судьи и оценивают эти элементы по десятибалльной системе. Судьи учитывают шкалу подготовки лошади: ритм аллюров, контакт с поводом, раскрепощённость мышц лошади, импульс и прямолинейность движений, сбор. Также оценивается элегантная посадка и незаметные средства управления лошадью. Полученные парой баллы переводятся в проценты. У кого наивысший процент выступления, тот и победил.
- Занимаюсь конным спортом пять лет. В своё время просто решила прокатиться на лошади и понравилось, - рассказала 14-летняя Вероника Шаботинская из Южно-Сахалинска. – Сегодня выступала в паре с Оливией-15. Нам хорошо дались диагонали и вольты, но были проблемы с галопом и подъёмами, надо над этим работать, также из-за погоды было неудобно тормозить и подниматься.
По итогам соревнований в своих категориях победу одержали Эльвира Мамаева и Инфинити-18, Милада Соколова и Весна-11, София Некрасова и Галактика-15, Арина Пилипюк и Гжель-15, Татьяна Атаманенко и Наследник-18, Полина Масленникова и Магнолия Фан Карцево-12, Лада Зубченко и Оливия-15, Юлия Зубченко и Оливия-15, Ульяна Рыбалова и Беренайк-18, а также Маргарита Чурсина и Вердикт-13.
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