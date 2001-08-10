Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы стали обладателями 11 наград всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике и московского турнира «Путь к Олимпу» и побили рекорд Европы. Состязания прошли в Москве и собрали более 600 спортсменов со всей страны.
В городском турнире среди спортсменов до 10 лет в весовой категории «29 кг» Александра Ухарева взяла серебро (19 кг в толчке и 28 кг в рывке). Ростислав Шейко заработал золото в категории «до 33 кг» (20 кг в рывке и 29 кг в толчке).
Во всероссийских стартах среди юношей 10-12 лет второе место занял Дамир Шейко («до 33 кг», 32 кг в рывке, 41 кг в толчке). Третьим стал Асадхон Назиров («до 35 кг», 31 кг в рывке, 39 кг в толчке).
Золотые награды среди юношей и девушек 13-17 лет взяли Полина Павлович («до 59 кг», 81 кг в рывке, 104 кг в толчке) и Константин Травин («до 45 кг», 54 кг в рывке и 71 кг в толчке).
В старшей возрастной группе у сахалинцев пять наград высшей категории. На верхнюю степень пьедестала поднялись Анастасия Демченко («до 45 кг», 63 кг в рывке, 83 кг в толчке), Яна Цибиногина («до 59 кг», 62 кг в рывке, 80 кг в толчке), Вероника Мазалова («до 64 кг», 84 кг в рывке, 102 кг в толчке), Геннадий Зыков («до 55 кг», 88 кг в рывке, 103 кг в толчке) и Глеб Отпущенников («свыше 109 кг», 164 кг в рывке, 208 кг в толчке).
В абсолютном первенстве по таблице Синклера среди юношей 10-12 лет абсолютным чемпионом стал Дамир Шейко. Среди мужчин рейтинг в абсолютном первенстве возглавил Глеб Отпущенников. Среди девушек 13-17 лет победителем в абсолютном первенстве стала Полина Павлович. Показав результат в толчке 104 кг, спортсменка превысила действующий рекорд Европы и 13 рекордов России.
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