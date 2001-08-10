Ветераны спецоперации выступили в турнире по настольному теннису в Южно-Сахалинске.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялся первый турнир по настольному теннису среди представителей силовых ведомств Сахалинской области, депутатов Областной Думы и ветеранов СВО, на котором определились лучшие из 11 команд и победители в личном зачёте.

Благодаря совместной работе сахалинского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Сахалинской региональной общественной организации ветеранов СВО «Зевс», Региональной общественной организации «Федерация настольного тенниса», Министерства спорта и Центра спортивной подготовки Сахалинской области на базе спортивного комплекса «Гидрострой» прошёл первый турнир по настольному теннису среди представителей силовых ведомств Сахалинской области, депутатов Областной Думы и ветеранов СВО, в котором приняли участие 25 спортсменов.

На турнире были представлены 11 команд, 2 из которых состояли из ветеранов боевых действий на СВО, 2 команды выставили сотрудники пограничной службы ФСБ, а также среди участников были теннисисты УМВД, УФСИН, Таможни, МЧС, Росгвардии, 68-го армейского корпуса и Областной Думы. После нескольких часов напряжённой борьбы в турнирной сетке определились лучшие игроки, сильнейшими из которых стали: пенсионер МВД Алексей Геращенко, занявший 1 место, лейтенант ВС РФ Екатерина Веденцева, заслуженно оказавшаяся на 2 месте, третье место разделили подполковник ВС РФ Дмитрий Надеждин из УФСИН и начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля сахалинской таможни Игорь Егоров. В командном зачёте призовые места взяли: команда УМВД – 1 место, УФСИН – 2 место, пограничники ФСБ и сахалинская таможня – 3 место. Команды ветеранов СВО заняли 5 и 9 места. Несмотря на ранения и наличие протезов у некоторых спортсменов, они достойно показали себя среди всех участников турнира.

«Соревнования организованы на высоком уровне. Все партии шли плотно, практически без перерывов, каждый выкладывался на сто процентов. При этом было время и для знакомства в период тренировок. Так что это мероприятие не только позволило показать себя и свои навыки игры, но и познакомиться с другими спортсменами. Здесь были очень достойные соперники, с которыми и формируется необходимый для роста опыт. Спасибо всем участникам и организаторам, мы безусловно продолжим эту традицию и в следующем сезоне покажем ещё более лучший результат», – заявил один из призёров «Кубка Защитников Отечества ДФО», член сахалинской сборной ветеранов СВО Константин Иноземцев, вошедший в десятку лучших по итогам личного зачёта турнира.

Уже на следующей неделе сборные команды сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» и ветеранов спецоперации встретятся с командами силовых структур и органов власти в соревнованиях по волейболу.