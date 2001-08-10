В Южно-Сахалинске Всероссийский день физкультурника отметят в парке и на «Горном Воздухе»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский день физкультурника отметят на Сахалине массой спортивных активностей и соревнований. День физкультурника традиционно празднуют в России во вторую субботу августа. В этот день в островном регионе будут работать крупные площадки для всех любителей физической культуры и спорта.

Большую программу празднования подготовили в Южно-Сахалинске, в частности в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Здесь пройдут соревнования по скейтборду, брейкингу, пляжному самбо, триатлону в дисциплине «Дуатлон спринт», турниры по футболу «Мяч дружбы» и баскетболу «Оранжевый мяч», веселые старты среди детей, тренировки по джампингу и пилонному спорту, а также физкультурный квест по комплексу ГТО. Начало активностей в 09:00.

На территории спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» официальная церемония празднования стартует на средней станции в 11:00. В этот день организаторы проведут экстремальный забег «Олимпийская вертикаль», а также соревнования по лыжероллерам.

В областной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе состоятся состязания по русской борьбе в опаясках.

Также в рамках празднования Дня физкультурника 11 августа в Аниве посоревнуются в дуатлоне, а в Углегорске проведут турнир по пляжному волейболу.