В Южно-Сахалинске Всероссийский день физкультурника отметят в парке и на «Горном Воздухе»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский день физкультурника отметят на Сахалине массой спортивных активностей и соревнований. День физкультурника традиционно празднуют в России во вторую субботу августа. В этот день в островном регионе будут работать крупные площадки для всех любителей физической культуры и спорта.
Большую программу празднования подготовили в Южно-Сахалинске, в частности в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Здесь пройдут соревнования по скейтборду, брейкингу, пляжному самбо, триатлону в дисциплине «Дуатлон спринт», турниры по футболу «Мяч дружбы» и баскетболу «Оранжевый мяч», веселые старты среди детей, тренировки по джампингу и пилонному спорту, а также физкультурный квест по комплексу ГТО. Начало активностей в 09:00.
На территории спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» официальная церемония празднования стартует на средней станции в 11:00. В этот день организаторы проведут экстремальный забег «Олимпийская вертикаль», а также соревнования по лыжероллерам.
В областной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе состоятся состязания по русской борьбе в опаясках.
Также в рамках празднования Дня физкультурника 11 августа в Аниве посоревнуются в дуатлоне, а в Углегорске проведут турнир по пляжному волейболу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:24 30 Июля Бесплатную парковку обустроили в аэропорту Южно-Сахалинска
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
13:54 2 Августа «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
09:08 1 Августа С 1 августа Отделение Социального фонда России по Сахалинской области увеличит страховые пенсии работающих пенсионеров
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Главная библиотека Сахалина присоединилась к VII межнациональному фестивалю «В семье единой»
- 16:24 Вчера Известный сахалинский историк Анатолий Кузин отмечает 85-летие
- 15:55 Вчера Сахалинцев приглашают к участию в экстремальном забеге на гору Большевик
- 15:05 Вчера Спасатели МЧС России оттачивали навыки спасения при ДТП
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?