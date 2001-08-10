Жителей и гостей Сахалинской области приглашают на международные соревнования по конкуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные соревнования по конкуру «Кубок Дружбы. Maxima Masters на краю света!» пройдут на площадке конноспортивного клуба «Аристократ» в Ново-Александровске с 8 по 10 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Бороться за звание сильнейших спортсменов будут всадники в возрасте от 12 до 18 лет из Республики Беларусь, Узбекистана, Киргизстана и России.

В первый соревновательный день зрителей ждёт командное первенство соревнований. Второй день будет посвящен финалу «Кубка Восточного экономического форума». В заключительные день спортсмены будут состязаться в личном первенстве «Кубка Дружбы».

8 и 9 августа конноспортивные состязания стартуют в 14:00, 10 августа – в 16:00. Вход свободный.