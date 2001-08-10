Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов стал бронзовым призёром международного турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Александр Баженов завоевал бронзовую медаль международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина «Горный орёл», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли на трамплинном комплексе «Русские горки» в Сочинском городском округе. Спортсмены из России, Беларуси и Казахстана состязались в индивидуальных и командных стартах по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Воспитанник тренера-преподавателя СШОР зимних видов спорта Владимира Спивакова Александр Баженов выступал в составе смешанной команды «Российская Федерация II» на трамплине К-95 и стал обладателем бронзовой награды.