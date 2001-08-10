Тихоокеанское
информационное агентство
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10:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов стал бронзовым призёром международного турнира

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов стал бронзовым призёром международного турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Александр Баженов завоевал бронзовую медаль международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина «Горный орёл», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли на трамплинном комплексе «Русские горки» в Сочинском городском округе. Спортсмены из России, Беларуси и Казахстана состязались в индивидуальных и командных стартах по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Воспитанник тренера-преподавателя СШОР зимних видов спорта Владимира Спивакова Александр Баженов выступал в составе смешанной команды «Российская Федерация II» на трамплине К-95 и стал обладателем бронзовой награды.

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