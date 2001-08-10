Тихоокеанское
информационное агентство
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09:43, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская легкоатлетка взяла два серебра чемпионата России среди ветеранов

Сахалинская легкоатлетка взяла два серебра чемпионата России среди ветеранов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка, тренер-преподаватель СШОР летних видов спорта Лариса Жук стала дважды серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике среди ветеранов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Москве и собрали более 700 участников со всей страны.

Лариса жук выступала на дистанциях 400 метров и показала результат 1:11,92 секунды, а также 800 метров, финишировав через 2:41,19 секунды после старта. В обоих забегах островная спортсменка заняла вторые места.

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