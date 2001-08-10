Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2024
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09:59, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские яхтсменки завоевали три медали на Кубке "Семь футов"

Сахалинские яхтсменки завоевали три медали на Кубке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмские спортсменки взяли две золотых и одну серебряную медали на Кубке «Семь футов». Межрегиональные соревнования, проходившие во Владивостоке, собрали 127 юных яхтсменов из разных городов Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанники СШОР летних видов спорта выступили в классах «Оптимист», «Лазер 4,7» и «Лазер Радиал».

Анастасия Ю стала победительницей в классе «Лазер 4,7» среди девушек до 18 лет.

В классе «Лазер Радиал» Дарья Костина уверенно заняла первое место, а ее сестра Мария Костина — второе.

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