Тихоокеанское
информационное агентство
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16:29, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские летающие лыжницы завоевали две медали всероссийских соревнований

Сахалинские летающие лыжницы завоевали две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсменки стали обладательницами золотой и бронзовой наград всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Малахитовая шкатулка», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Нижнем Тагиле и собрали 130 спортсменов из 11 регионов России, а также Казахстана.

По итогам выступлений на трамплине мощностью К-40 в возрастной подгруппе «12-14 лет» Диана Ермоленко одержала победу и установила новый рекорд трамплина, пролетев 47 метров. Третий результат показала Анна Гончарова.

Обе спортсменки – воспитанницы тренера СШОР зимних видов спорта Дениса Веселова.

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